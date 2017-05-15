Керчь в цветах (фото)

Несмотря на участившиеся дожди, в Керчи уже полноправная весна. Это видно не только по указателю термометра, но и по звонкому пению птиц, и яркому буйству разноцветных растений.

Керчь цветёт. Это замечательный период, когда начинаешь в природе замечать необычную, но такую естественную красоту. На одной лужайке можно запечатлеть все цвета радуги! Такое возможно лишь весной.

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А осадки пусть вас не расстраивают, ведь уже совсем скоро Керчь окутает летняя жара и мы будем лишь мечтать об освежающем дожде.

Фотографиями Керчи в цветах поделилась читательница Людмила Бахарева.

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