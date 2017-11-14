Керчь в Год экологии. Перспективы и действительность

В четверг, 7 декабря, в 15.00 в Картинной галерее (ул. Театральная, 36). Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника состоится тематическая встреча в формате научно-просветительного мероприятия «Гостиная на Дворянской» «Керчь в Год экологии. Перспективы и действительность».

Мероприятие проводится совместно с Керченской природоохранной общественной организацией «Экология и мир», с участием представителей Администрации города, постоянной общественной экологической комиссии, преподавателей и студентов Керченского медицинского колледжа им. Г.К.Петровой.

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Наш любимый город Керчь, омываемый Азовским и Чёрным морями, признанный самым древним в Российской Федерации, город с уникальными памятниками античности и масштабным строительством транспортного перехода через Керченский пролив – керченская старина и современность – привлекают туристов не только в курортный сезон.

Какой будет Керчь в будущем? Как будет развиваться наш город с введением новых объектов? Как повлияют они на состояние окружающей среды? На эти и другие вопросы постараются ответить участники встречи.

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