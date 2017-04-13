Керчь — в лидерах по свадьбам в Крыму

За минувший месяц в нашем городе было сыграно 37 свадеб. Это — третий показатель по Республике Крым. Отмечается, что по большей части это — первые браки для представителей обоих полов.

Всего за март в Крыму было зарегистрировано 818 браков. Лидером стала столица Крыма – Симферополь. Там расписались 146 пар. Второе место заняла Ялта — 45 свадеб, Керчь замкнула тройку лидеров, – сообщает министерство юстиций Крыма.

А вот в Армянске март был совсем не богат на бракосочетания, там расписалась всего одна пара.

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Количество бракоразводных процессов на полуострове несколько снизилось. Сравнение проводилось с аналогичным периодом 2016 года. Подавляющее большинство разводов пришлось на возрастную категорию от 25 до 39 лет. В возрасте от 40 до 49 лет на развод подали 80 пар, а люди, старше 60, расторгали браки 7 раз.



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