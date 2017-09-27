Керчь в плену шторма (видео)

Каждое штормовое предупреждение полностью меняет жизнь в Керчи. Уже второй день в городе бушует сильный ветер.

В небольшом портовом городе Керчь шторм не редкость, а вполне частый и знакомый гость. В частности это ощущается с приходом осени. Ветер усиливается, море начинает бушевать, поднимая волны и пенясь у берегов, а ветки деревьев непосильно склоняются под давлением.

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Даже при сравнительно высокой температуре воздуха во время шторма в городе очень холодно. Пронзающий северный ветер делает свое дело, создавая впечатление, что градусник покажет не больше +10.

На керченской набережной ярко видно как бушует стихия. Волны, которые поднимает ветер, с большой силой ударяются о парапет и, словно не замечая его, опускаются на пешеходную аллею. Часть тротуара затопило еще в первые часы шторма.

Метеорологи предупреждают, что подобная погода сохранится еще несколько дней. Так что, керчане и гости города, одевайтесь потеплее и помните, что у природы нет плохой погоды, ведь в каждой можно найти что-то очаровательно и неповторимое.

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