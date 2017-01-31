Улицы Керчи активно посыпаются пескосоляной смесью. Об этом заявили в управления ЖКХ Керчи в комментарии Керченскому телевидению.

Представители управления жилищно-коммунального хозяйства города отметили, что закуплено необходимое количество пескосоляной смеси и основные проезжие части города ею посыпаются.

«В первую очередь пескосоляною смесью посыпаются дороги от портов, дороги транспортной инфраструктуры по движению пассажирского транспорта, подъёмы, кольца, пешеходные переходы и светофоры. При интенсивном снегопаде работы не проводятся», — комментирует главный специалист управления ЖКХ Керчи Роман Романов.

Специалист отметил, что тротуары и пешеходные улицы посыпают управляющие компании, за которыми они закреплены.

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Начальник УЖКХ Керчи Кирилл Скороходов заметил, что дороги вне города подведомственны «Крымавтодору».

«С подрядными организациями у нас полный контакт, в том числе и с ГИБДД. Работы по отсыпке производятся в соответствии с регламентом. Сейчас практически все основные магистрали, которые находятся в ведение муниципалитета, посыпаны. Дорогами регионального значения занимается «Крымавтодор». Пескосоляной смеси заготовлено в достаточном количестве. В случае необходимости её количество будет увеличено», — рассказывает начальник УЖКХ.

Также чиновник отметил, что пока идёт снег, тротуары нет смысла посыпать, поэтому сотрудники ЖКХ пока занимаются его расчисткой.

Важно отметить, что очищенными от снега остаются лишь центральные улицы. В спальных районах города замёрзшими и скользкими остаются как тротуары, так и остановки.

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