Управлению муниципального контроля Керчи удалось «отвоевать» у незаконных торговцев территорию моста около центрального рынка, но выигран только бой. Теперь «стихийщики» заняли точки около рынков в районе остановок «Пионерская», «Библиотека», «Дружба», около Сморжевского рынка и возле супермаркетов.

Очередной рейд правоохранителей и сотрудников управления муниципального контроля Керчи снова принес плоды. Административный протокол – уже не новость для многих нерадивых «предпринимателей», постоянные нарушители уже знают инспекторов в лицо, наизусть могут сами рассказать законы, которые нарушают. Но, тем не менее, оплатив очередной штраф или получив еще одно предупреждение, «стихийщики» снова вырастают на проходных и прибыльных местах.

Во время очередного рейда продавец Карина, местом прописки которой указана Мурманская область, получила уже четвертый протокол. На прилавке в нескольких метрах от республиканской дороги, которая ведет от переправы, лежит мороженная, соленая и копченая рыба. Отсутствие санитарных норм, пыль и грязь от трассы не пугает покупателей, спрос есть. Карина говорит, что о законах знает, но с вопросами посылает к своему начальству: «Куда меня поставят, там и торгую…». В присутствии инспекции торговая точка сворачивается, но завтра на этом месте будет стоять все та же Карина или ее сменщик.

Напомним, что согласно ст. 6.1. закона Республики Крым от 25.06.2015 г. № 117-ЗРК «Об административных правонарушениях в Республике Крым» на граждан, осуществляющих стихийную торговлю, составляются протоколы, которые впоследствии передаются в административную комиссию для принятия мер. Наказание – от 4 до 30 тысяч рублей, если не ограничатся первым предупреждением.

Кстати, сотрудники отдела по контролю и благоустройству управления муниципального контроля Керченской городской администрации обращаются к жителям с просьбой не покупать товары сомнительного качества у «стихийщиков». Керчане, помогающие реализовывать незаконный товар, не только способствуют работе стихийных точек, но и подвергают опасности свою семью.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

