Керчь впервые вошла в рейтинг городов, которые устойчиво развиваются. В списке также присутствуют еще 4 крымских города.

Рейтинговое агентство SGM подвела итоги развития городов России в течение 2015 года. На основе этих даны был составлен рейтинг, в который вошли 5 городов Крыма.

«В 2017 году (подведены итоги развития городов за 2015 года – ред.) впервые города Крыма были добавлены в рейтинг. Всего пять городов вошли в рейтинг: Севастополь, Керчь, Феодосия, Симферополь и Ялта», — прокомментировала руководитель проекта агентства Полина Кузнецова.

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Специалисты, которые занимались составлением рейтинга, в свою очередь, акцентировали на том, что следить за развитием Крыма крайне интересно.

Важно отметить, что с момента вхождения в состав РФ Крыма, развитие различных сфер жизнедеятельности Керчи значительно преобразилось. Ярким примером является судостроительный завод «Залив», который в течении последних десятков лет обрастал ржавчиной на окраине города. Сейчас это предприятие заполнено заказами государственной важности. Оно занимается не только ремонтом, но и строительством больших кораблей.

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Справка: SGM – рейтинговое агентство, которое с 2012 года занимается составлением рейтингов устойчивого развития городов Российской Федерации в соответствии с принципами устойчивого развития территории, определёнными международными организациями и научным сообществом.

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