Керчь заняла пятое место по рождаемости по Республике Крым в 2016 году. Об этом сообщает пресс-центр Министрества юстиций РК.

В 2016 году согласно информации Департамента ЗАГС Минюста Крыма в республике родилось 23 265 детей. На первом месте с рекордным за последние 15 лет значением лидирует Симферополь с 6 232 детьми.

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Керчь оказалась на пятом месте. В 2016 году в нашем городе было зарегистрировано 1 406 детей. Также перед Керчью в списке стоит Симферопольский район, Ялта и Евпатория.

Самыми популярными именами в прошлом году среди крымчан оказались Артём и София (Софья).

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