Керчь — всекрымский лидер по освоению муниципального бюджета

В марте Министерство финансов Крыма подвело первые итоги освоения муниципальных бюджетов в 2017 году. По итогам исследования члены Минфина остались очень недовольны результатами и назвали лидеров и аутсайдеров рейтинга освоения выделенного бюджета.

В ходе совещания с главами администраций городов и районных поселений Республики Крым на предмет освоения ими выделенного муниципального бюджета, Минфин сделал определённые выводы. По подведённым итогам видно, что Крым показывает существенное отставание от других регионов России по освоению бюджетных средств в 2017 году. Но также одновременно наблюдается небольшая динамика по сравнению с прошлым годом.

По результатам подведённых итогов за первый квартал лидерами по освоению муниципального бюджета стали следующие города:

1 место — Керчь — 20,1%;

2 место — Судак — 19,5%;

3 место — Армянск — 19%.

Самый низкий процент из городских округов показали:

– Евпатория – 15,5%;

– Феодосия – 16,2%.

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Среди районов лучшие результаты показали:

– Бахчисарайский (19,7%),

– Раздольненский (19%) и

– Кировский (18,7%) район.

Аутсайдерами итогов стали:

– Черноморский район – 16,3%,

– Ленинский – 16,4%

– Нижнегорский – 16,9%».

Таким образом, наш город-герой стал лучшим среди всех муниципалитетов Крыма по показателям в сфере освоения выделенных регионам бюджетных средств на 2017 год. Керчане безусловно рады, что их город занял 1-е место, но теперь их интересует вопрос на что были потрачены 20,1% от годового бюджета, если по прежнему ситуация с дорогами — оставляет желать лучшего, как и с ремонтом многих городских объектов.



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