Керчь хотят превратить в Мекку для бизнеса

В Керчи состоялось заседание группы по разработке стратегии социально-экономического развития города до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Керчи.

В мероприятии приняли участие глава муниципального образования г. Керчь Николай Гусаков, глава администрации города Сергей Бороздин, представители депутатского корпуса, заместитель главы администрации, представители общественности.

На данном этапе в основу стратегии развития взята идея кандидата экономических наук Владимир Комаров, представляющий Российскую академию госслужбы при Президенте России.

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Следующим шагом будет деление на три подразделение, каждое из которых будет детально прорабатывать различные направления.

«Нужно принимать во внимание развитие транспортной инфраструктуры, туристской сферы, социально-экономических направлений, и, несомненно, рассматривать город как потенциальную инвестиционную Мекку для бизнеса. И, разумеется, увязывать эти аспекты с дальнейшим расширением границ муниципального образования», — отмечают в горсовете.

Также в рамках составления стратегии специалисты намерены учитывать и специфику города-героя.

Этот документ в итоге должен сочетаться с другим важным городским документом — Генеральным планом города Керчи.

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