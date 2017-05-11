Керчь. Юнармия. Начало

Военно-патриотический клуб «Эльтиген» Керченской автошколы ДОСААФ России принял участие в факельном шествии и прошел торжественным маршем в военном параде. Дети ответственно готовились к данному мероприятию на протяжении месяца. Клуб «Эльтиген» входит в Ассоциацию военно-патриотических клубов ДОСААФ России. Ассоциация является членом всероссийского движения «Юнармия».

Празднование Дня Победы в Керчи началось с масштабного военного парада. Торжественным маршем по главной улице прошагали «коробки» военнослужащих, проехала современная военная техника. Ярким штрихом в праздновании 2017 года стал юнармейский отряд, принимавший участие в воинском параде в честь 72-й годовщины Победы над немецко-фашистскими захватчиками. В отряд вошли ученики городских школ NoNo1, 2, 4, 26, гимназии No1 и студенты Керченского морского технического колледжа — члены военно-патриотического клуба «Эльтиген» при Керченской автошколе ДОСААФ России.

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Возглавляет клуб председатель МО ДОСААФ России г. Керчь Республики Крым Артамонов А.А. Работает ВПК «Эльтиген» при поддержке Регионального отделения ДОСААФ России. Подготовкой юнармейцев занимаются ветераны десантных войск Керченского филиала РОО ВДВ «Союз десантников Крыма» Давыдов Е.В. и Массаутин Д.А. Последний, ветеран ВДВ Денис Массаутин, командовал отрядом во время торжественного марша на воинском параде в День Победы.

Долгожданный набор во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое объединение был объявлен по школам в 20-х числах марта, а уже в начале апреля инструкторы ВПК «Эльтиген» ДОСААФ России — ветераны десантных войск Евгений Давыдов и Денис Массаутин, — пересчитав желающих, поняли, что у них конкурс в 2,5 человека на место.

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Оказалось, старшеклассники не просто ждали момента, когда Юнармейское движение доберется до Керчи, а пытались готовиться к нему самостоятельно, соревновались друг с другом, посещали спортивные секции, принимали участие в городских межшкольных и республиканских военно-патриотических играх. Пристально следили за новостями и жадно искали тематическую информацию: история, техника, военное дело. Большая часть мальчишек всерьез готовится к поступлению в воинские училища и вузы, а девочки собираются пополнить ряды МЧС.

Теперь, когда отгремели праздники, работа только начинается. В планах ВПК «Эльтиген» — множество мероприятий, в которых примут участие спортивные и военно-патриотические организации и общественные объединения, заключившие соглашения с местным отделением ДОСААФ России и Керченским филиалом РОО ВДВ «Союз десантников Крыма».

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