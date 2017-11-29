Керчь заливает дождём

Вчерашние прогнозы синоптиков сбылись – в Керчи с ночи идёт проливной дождь. На удивление, утренних пробок в городе нет, по крайней мере от Верхнего Солнечного до центра – дорога свободна. Однако на проезжей части скапливается огромное количество воды.

Как рассказали КерчьИНФО в отделе благоустройства города, жалоб по поводу работы ливнёвок в городе не поступало. Наша жалоба по недавно обновлённой ливнёвке на улице Мирошника стала первой. Обещали оперативно устранить. Как рассказал специалист, если горожане недовольны функциональной работой стоков, можно позвонить в аварийную профильную службу, где зафиксируют вызов и постараются решить проблему. Телефон службы: 6-02-19, 6-00-50

Читайте: Ливнёвки в Керчи не справляются с потоком воды

Телефон службы: 6-02-19, 6-00-50

Как отмечают синоптики, по прогнозам дождь сегодня продлится весь день.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

