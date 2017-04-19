Керчь появится на монете

Центральный банк России анонсировал выпуск двухрублевых монет, на которых будут изображены город Керчь и Севастополь. Чеканка денег должна начаться 20 апреля.

По сообщению пресс-службы Центробанка, количество составит по пять миллионов штук каждого вида. Кроме того отмечается, что они будут белого цвета, диаметром 23 миллиметра.

На передней стороне монеты расположился номинал монеты и год выпуска. На обратной стороне в керченской версии изображен фрагмент высадки десанта в Эльтигене. В севастопольской же версии на обратной стороне изображена визитная карточка Севастополя – памятник затонувшим кораблям, а также фигуры бойцов Красной армии на переднем плане.

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Также Центральным банком России выйдет еще одна памятная монета, номиналом в 10 рублей с изображением города Олонец в Республике Карелия.



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