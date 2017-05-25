Керчь заполонили выпускники (фото)

Сегодня, 25 мая, прозвенели последние звонки в различных школах Керчи. После торжественной программы школьники по традиции отправились в центр города.

Ученики в парадной форме, выпускники с яркими разноцветными ленточками — заполонили центр Керчи. Для многих школьников этот день символизирует окончание детства и вступление во взрослую жизнь.

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Совсем скоро им придется столкнутся с ответственной сдачей экзаменов, поступлением в ВУЗы и познакомится со студенческой жизнь, но это все будет потом. А сегодня — это все еще беззаботные выпускники, которые шумно гуляют по улицам города, вспоминая школьные годы, делая на память фотографии и просто отдыхают перед долгим путем.

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