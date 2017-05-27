Керчан берут в полицию

Управление МВД России по Керчи проводит набор кандидатов на службу в органы внутренних дел на должности: полицейских патрульно-постовой службы полиции, участковых уполномоченных полиции, следователей, оперуполномоченных уголовного розыска.

Чтобы попасть на службу нужно быть гражданином РФ, быть не старше 35 лет, иметь хорошее здоровье. Также для оперуполномоченных уголовного розыска и участковых требуется среднее профессиональное или высшее образование. Для кандидатов на должность следователей – высшее юридическое.

Полное среднее образование подойдет для полицейских патрульно-постовой службы полиции.

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В пресс-службе УМВД России по Керчи отмечают, что средняя заработная плата составит около 30 тысяч рублей.

За подробной информацией о порядке оформления на службу в ОВД Российской Федерации обращаться в кадровое подразделение по улице Ленина, 8 (кабинет 25). Телефон для справок (36561) 7-81-12.

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