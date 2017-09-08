Керчан научат делать амулеты из камней

В рамках выставки «Мир самоцветов», которая открыта в керченском Доме культуры, горожане смогут почувствовать себя мастерами по камню. В субботу, 9 сентября, с 10.00 до 20.00 там будет проходит мастер-класс «Просверли сам».

Наверняка, многие из вас хранят камни, найденные когда-то на берегу моря. Они не драгоценны, но ценны другим — вашими воспоминаниями и ощущениями, и своей природной красотой. Практически любой камень хранит в себе древнюю историю и энергию земли, воды и воздуха, и если его носить в кармане или на теле, подпитываться этой энергией.

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Приносите камни с собой — с помощью специального инструмента их можно будет превратить в амулеты (амулет, в переводе с латинского, означает «носить»). А если вдруг забудете принести, сможете выбрать прямо на месте камень, который станет вашим хранителем. Все камни найдены на разных берегах Крыма.

Стоимость мастер-класса 200 рублей.

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