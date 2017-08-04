Керчан оштрафовали на 130 000 рублей

В Керчи состоялось заседание административной комиссии муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым. В ходе совещания было рассмотрено 17 административных дел.

На заседании комиссия рассмотрела 17 правонарушений, предусмотренных статьями Закона Республики Крым «Об административных правонарушениях в Республике Крым». Протоколы о нарушениях были составлены керченскими властями.

Основной тип нарушений, совершаемый в Керчи, — нарушения, связанные с несоблюдением Правил благоустройства территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым. Кроме того, городские жители не выполняют требования, связанные с запретом стихийно торговли в неустановленных местах.

Читайте: «КП Аршинцево» оштрафовано на 40 тыс рублей

Итого, членами комиссии было составлено 17 протоколов, среди которых 14 протоколов — касаемо обычных граждан, являющихся физическими лицами; 2 – в отношении юридических лиц; 1 – протокол о правонарушении индивидуального предпринимателя.

Таким образом, решением комиссии было вынесено 16 административных наказаний в виде штрафов. Одно из дел постановлением комиссии было прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.

Общая сумма финансовых штрафов составила 130 000 рублей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

