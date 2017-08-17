Керчан оштрафовали на 92 тыс рублей

Вчера, 16 августа, в Керчи состоялось очередное заседание административной комиссии. Участники заседания рассмотрели ряд административных правонарушений.

В керченской городской администрации прошло заседание админкомиссии. В ходе совещания было рассмотрено 13 административных правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На этой неделе основным нарушением стало несоблюдение Правил благоустройства территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым. Правонарушение предусмотрено ст.3.11 -7 Законом Республики Крым «Об административных правонарушениях в Республике Крым».

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Кроме того, выявлены случаи незаконной реализации товара и оказания услуг в неустановленном месте, что является нарушением, описанным в ст.6.1 – 6 Закона Республики Крым «Об административных правонарушениях в Республике Крым».

Таким образом, комиссией было вынесено 2 предупреждения и ряд штрафов, общей суммой 92 тыс рублей.

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