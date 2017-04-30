Керчан ожидает мотопробег ко Дню Победы

В преддверии Дня победы в Керчи состоится мотопробег. Все желающие могут присоединиться к праздничному мероприятию.

Общероссийская Общественная Организация «Ассамблея народов России» Крымское Региональное Отделение и клуб «Эльтиген» подготовили для керчан праздничный концерт и мотопробег.

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В воскресенье, 7 мая, на площади бывшего ДК ЖРК в 17:00 начнется концерт, посвящённый Дню Победы «С Днем Победы «Арщинцево». В нем примут участие Ансамбль Русских народных инструментов «Лукоморье» и группа «Shpilly Beavers»

Несколькими часами ранее, на площади Управления ЖРК в 12:30 стартует мотопробег.

Полный список мероприятий на майские праздники в Керчи можно посмотреть тут.

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