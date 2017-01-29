В Крыму снова увеличится стоимость коммунальных тарифов. С 1 июля действующая цена за воду, электроэнергию и отопление увеличится еще на 15%.

В рамках достижение всех тарифов экономически обоснованного уровня по всей территории Крыма, в том числе и в Керчи, происходит поэтапное повышение стоимости коммунальных тарифов.

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Таким образом, с 1 января 2017 года стоимость электроэнергии увеличилась на 15%, в июле 2017 тариф станет дороже еще на 15%. За тепло жителям Керчи повысили цену единожды, и в июле 2017 года изменений не будет.

Еще одного повешения цен летом 2017 года следует ждать по цене за воду. Она, как и другие услуги, уже повысилась с 1 января 2017 года, однако с 1 июля 2017 года цена станет несколько выше.

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