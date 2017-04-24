Керчан покорил «Вальсирующий аккордеон»

Керчанам представили новую концертную программу «Вальсирующий аккордеон». Зрители приняли артистов на ура.

21 апреля в Детской школе искусств им. Романа Сердюка керченским зрителям была представлена концертная программа «Вальсирующий аккордеон».

В программе приняли участие юные, талантливые аккордеонисты отделения народных инструментов Дмитрий ШИПУЛЯ, Никита ТРОФИМОВ, Юлия ЧЕРНОВА, Елизавета КАМБЕР, Екатерина ГАПОНОВА.

Читайте: Ансамбль танца «Улыбка» провел отчетный концерт

В концерте также приняли участие руководители отделения народных инструментов Ольга МОСКОВСКАЯ и Александр ПАККУЕВ и танцевальный дуэт из ансамбля бального танца «Ритм».

Зрители овациями приветствовали юных музыкантов и щедрыми аплодисментами благодарили за прекрасное исполнение произведений зарубежных и отечественных композиторов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

