Керчан покорил «Вальсирующий аккордеон»

Керчанам представили новую концертную программу «Вальсирующий аккордеон». Зрители приняли артистов на ура.
21 апреля в Детской школе искусств им. Романа Сердюка керченским зрителям была представлена концертная программа «Вальсирующий аккордеон».
В программе приняли участие юные, талантливые аккордеонисты отделения народных инструментов Дмитрий ШИПУЛЯ, Никита ТРОФИМОВ, Юлия ЧЕРНОВА, Елизавета КАМБЕР, Екатерина ГАПОНОВА.
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В концерте также приняли участие руководители отделения народных инструментов Ольга МОСКОВСКАЯ и Александр ПАККУЕВ и танцевальный дуэт из ансамбля бального танца «Ритм».
Зрители овациями приветствовали юных музыкантов и щедрыми аплодисментами благодарили за прекрасное исполнение произведений зарубежных и отечественных композиторов.
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