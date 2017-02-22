Керчан поздравили с Днём защитника Отечества

В Керчи прошел концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Сегодня, в 14.00, на сцене ДК «Корабел» состоялось торжественное собрание и праздничный концерт, посвящённые главному мужскому празднику — 23 февраля.

День защитника Отечества отмечается не только в России, но и во многих других странах бывшего СССР. Праздник был установлен ещё 27 января 1922 года, в честь четвертой годовщины Красной Армии и отмечается по сей день. Сегодня, с этим замечательным праздником керченских ветеранов поздравили концертом, который состоялся в здании Дворца культуры «Корабел».

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Поздравить ветеранов и вручить им почётные грамоты пришли представители городского совета и Администрации города. В рамках концерта выступили многие детские творческие коллективы и учащихся специализированной общеобразовательной школы №19.

Напомним, что завтра, 23 февраля, керчан ждет праздничный салют в честь празднования Дня защитника Отечества. Для жителей и гостей города отсалютуют артиллеристы подразделений Южного военного округа.

Концерт ко Дню защитника Отечества фото

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