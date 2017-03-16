Керчан поздравили с «Крымской весной»

Керчан поздравили с трёхлетней годовщиной «Крымской весны». Сегодня в здании городского культурного центра им. Богатикова состоялось торжественное собрание, приуроченное к празднованию Дня Общекрымского референдума.

Праздничное мероприятие началось со слов: «Третьей годовщине со дня открытия Крымского референдума посвящается!». После этой фразы на сцене состоялось флаг шоу – «Мы вместе!», керченские юноши и девушки вышли и в танцевально-песенной форме представили флаги Крыма и России.

Керчан поздравили представители руководства города в лице заместителя председателя керченского горсовета Николая Гусакова и заместителя главы администрации города Николая Зотова. Также с поздравлениями выступили представители Керченской роты Полка народного ополчения, члены Керченского городского Совета ветеранов и от лица Керченского отделения Российского союза молодежи выступила Екатерина Сушко.

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В рамках тожественного собрания прозвучали патриотические стихи и песни. Ярким и запоминающимся стало выступление хора «Боспор» под руководством крымсокого заслуженного хормейстера и дирижера Любомира Гаврисевича.

Напомним, что сегодня, 16 марта, в день празднования трёхлетней годовщины Общекрымского референдума, многие керчане отметили торжественное событие в ГКЦ им. Богатикова. Слёзы радости на лицах ветеранов, искренние эмоции, тёплые слова — всё это стало неотъемлемой частью сегодняшнего концерта, приуроченного к празднованию «Крымской весны».



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