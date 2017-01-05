В Картинной галерее Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника жителям города рассказали о рождественских традициях различных стран мира.

Для православных жителей планеты Рождество является одним из главных праздников в году, поэтому каждая из национальностей имеет свои особенности торжества.

Например, в Италии накануне рождественских праздников принято наводить полную чистоту не только в домах и квартирах, но и на улице. В Испании 24 декабря проходят народные гуляния. Все выходят жители в обязательном порядке выходят на улицы, где становится не протолкнутся. Самыми распространёнными забавами остаются у итальянцев песни и пляски, клоунские и театральные представления. Все улицы украшают фонариками, свечами и елками.

Французы приступают к празднованию Рождества за несколько дней до его наступления. По вечерам в церквях страны организовывают праздничные концерты. Улицы нарядно украшают игрушками и фонариками.

Для немцев Рождество – важнейший из праздников в году. В Германии его отмечают в семейном кругу, с подарками и ужином. В эти дни на улицах без труда можно встретить ряженых в устрашающие маски с рогами и лица, запачканные сажей. Англичане встречают Рождество обязательно в церкви и распевают гимны.

В России с 5 января начинаются молебны и торжественные богослужения в храмах. А 7 января принято поздравлять друзей и родных с этим светлым праздником. Кумовья ходят друг к другу с кутьей, а дети ходят колядовать к соседям, друзьям и знакомым.

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В ходе мероприятия несколько композиций исполнил керченский вокальный ансамбль «Троянда».

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