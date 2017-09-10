Керчан приглашают на выставку «Знаки-тамги»

Выставка «Знаки-тамги» приоткроет малоизученную страницу истории Боспора позднеантичного периода, проиллюстрировав местное варварское («сарматское») влияние на культуру боспорских греков.

15 сентября 2017 г. в Лапидарии – «Музее каменных древностей» состоится открытие временной выставки в рамках цикла «Музейные древности».

Сроки проведения выставки: 15 сентября 2017 г. – 20 ноября 2017 г. Открытие выставки состоится в 16 часов. Вход на мероприятие (открытие выставки) бесплатный.

Место проведения мероприятия: экспозиция «Памятники лапидарной коллекции» в Лапидарии – «Музее каменных древностей», по адресу ул. Розы Люксембург, 24/14 (проезд маршрутом № 19, остановка (по требованию) «Кинопрокат»).

О выставке «Знаки-тамги»

Керченский лапидарий считается самым крупным собранием тамгообразных знаков Северного Причерноморья. Эти удивительные, вырезанные на камнях знаки привлекают внимание каждого посетителя. Непонятные значки, состоящие из скомпонованных в один символ черточек-кружочков, и по сей день часто называют «загадочными знаками Северного Причерноморья».

Личные тамги боспорских царей иллюстрируют родовую преемственность. Представленные на выставке тамги боспорских правителей Савромата II и Рискупорида III (КЛ-110, КЛ-2133) (которые, по данным эпиграфики, определенно являлись соответственно отцом и сыном) состоят из двух знаков: нижний – знак отцовского клана: «триденс» (вероятно, трезубец Нептуна, поскольку боспорские цари ведут свою родословную от Евмолпа, сына Нептуна); верхняя часть знака – символ материнского клана. Сохраняя форму отцовского знака, тамги Савромата II и Рискупорида III видоизменяются в верхней части, что, вероятно, указывает на принадлежность царей различным кланам по материнской линии.

Царский знак Тиберия Юлия Евпатора, вырезанный на боковой грани стелы (КЛ-2189), также отличается очертаниями верхнего знака двусоставной тамги в виде дельты, увенчанной разветвляющимися окончаниями (дельта – первая буква имени царицы Динамии, внучки Митридата Евпатора и матери Тиберия Юлия Евпатора).

На плите со множественными знаками (КЛ-101) начертаны, помимо прочих, две разновременные тамги, относящиеся к кругу клана Рискупорида III (210–222 гг. н.э.) и Рискупорида VI (314–342 гг. н.э.). Видимо, плита была установлена на каком-то сакральном участке, который был местом почитания/посещения различных сарматских племен на протяжении довольно длительного времени (более века).

ГБУ РК «Восточно-Крымский ИКМЗ»

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