5 января в 15.00 в картинной галерее Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника состоится традиционная тематическая встреча «Гостиная на Дворянской». В январе она пройдет под названием «Рождественская мозаика».

Гостей встречи ждет интересная познавательная программа, музыкальные номера. Также состоится открытие вышивки «Матренин посад».

Участники «Гостинной на Дворянской» смогут также посетить выставку детских творческих работ «Моя новогодняя открытка» и проголосовать за лучшие образцы детского мастерства.

Вход на мероприятие свободный.

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