Керчан приглашают испечь куличи

Всех керчан приглашают испечь куличи и принять участие в пасхальной ярмарке. Лучшие получат призы.

Для участия необходимо испечь красивый кулич и принести его на ярмарку, которая состоится 17 апреля 2017 года на площади перед ДК «Корабел» с 12.00 до 15.00. О времени начала голосования будет объявлено дополнительно.

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Оценивать куличи будут по его внешнему виду, вкусовым качествам, а также по его презентации (как он будет представлен). Приветствуется красивая композиция. Обязательно нужно приложить рецепт, по которому будет испечен ваш кулич.

Разыгрывается приз от профессионального жюри и приз от народного жюри (приз зрительских симпатий).

ВНИМАНИЕ! Количество участников ограничено!

Для регистрации участников и по всем вопросам обращайтесь к координатору ярмарки Ирине Модельской +7 978 800 68 91.



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