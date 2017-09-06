Керчан приглашают на байк-рок пикник

Несмотря на то, что лето прошло, пора горячих рок-фестивалей продолжается. 9 сентября, в Керчи состоится – Байк-рок №9: «В гостях у Паныка».

С 13 часов и до позднего вечера, в отеле «Жемчужина Моря» (на территории которого и пройдет Байк-рок пикник), Вас ждут одиннадцать ярких команд, а хедлайнером фестиваля станет группа – AMELY SKY!

AMELY SKY – проект от экс-участников ATAKAMA. Образованная осенью 2014 года как андеграундная группа окрестили себя «Крымским Хардкором». И такое самоопределение связано не только с тем, что место дислокации коллектива это город-герой Севастополь, но и потому что, Крымский, по словам музыкантов – «априори значит позитивный, солнечный и в некоторой степени примоднённый…». И это видно из общего настроя группы, который с момента основания AMELY SKY и по сей день звучит следующим девизом: «Молодость, хардкор, философия и дикие танцы!».

Примечательно то, что группа принципиально не записывает LP, а выпускает исключительно синглы, которых в дискографии AMELY SKY за 3 года существования коллектива уже накопилось немало. Помимо этого группа является лауреатом различных музыкальных конкурсов и в добавок к этому, среди достижений группы стоит отметить попадание в лайнап крупнейших Российских фестивалей: Доброфест 2016 и 2017, Тамань 2017, ЗБ Фест 2016, а также выступление в числе хедлайнеров на большом Крымском Рок фестивале BadaBoomFest.

Помимо AMELY SKY (Севастополь) в Байк-Рок пикнике примут участие следующие команды:

Такси на Дубровку (Керчь)

INSIDE (Керчь)

SUMMER BOYS (Феодосия)

Dharma (Керчь)

ГРЕЧНЕВЫЙ ПИСТОЛЕТ (Симферополь)

ROYAL FLUSH (Керчь)

Shpilly Beavers (Керчь)

The Flying Inn (Керчь)

«WHITE NOISE» (Керчь)

the PSCOFF (Керчь)

Рок, Музыка и море позитива – всё это: Байк-рок №9: «В гостях у Паныка».

Итак:

Начало Пикника в 13.00

9 сентября 2017г. Вход -500 р.

Место проведения: бутик-отель «Жемчужина моря»

Адрес: г. Керчь, ул. Нижнеприморская д.28

Навигатор- GPS: 45°17’50.5″N 36°26’11.7″E

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