Керчан приглашают на бесплатный концерт

В эту субботу в 18:00 в Городском культурном центре им. Богатикова выступит Ансамбль песни и пляски Железнодорожных войск Министерства Обороны РФ.

В программе концерта: патриотические и народные песни и танцы, эстрада, мюзикл и джаз.

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Перед горожанами выступят Заслуженные артисты России Владимир Трунов и Светлана Боева, а также лауреаты международных конкурсов. Художественный руководитель коллектива Иван Лушин. Вход на концерт свободный.

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