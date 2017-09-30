Керчан приглашают на финал «Beauty Body» проекта

В Керчи пройдут сразу два важных спортивных мероприятия в один вечер. Все желающие смогут поддержать своих фаворитов.

Подходит к концу третий сезон популярного спортивного проекта «Beauty Body». В ходе него керчанки (в этом сезоне участие принимали только девушки) ежедневно работали над улучшением своей физической формы с помощью силовых упражнений в тренажерном зале и правильного питания.

Занятия проводились под чутким руководством и контролем опытных тренеров.

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Также в ходе проекта участницы посещали полезные семинары, лекции и мастер-классы.

Результаты длительных стараний девушки продемонстрируют уже 8 октября, когда пройдет финал спортивного проекта. Участницы выйдут на сцену в разных номинациях, которые ярким образом продемонстрируют достигнутый путем длительных тренировок и жесткой диеты эффект .

Стоит отметить, что после финала третьего сезона «Beauty Body» проекта состоится Кубок города по бодибилдингу.

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