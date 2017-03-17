Керчан приглашают на городской субботник

В следующую пятницу, 25 марта, в Керчи пройдёт общегородской субботник. Администрация города приглашает всех не безразличных керчан принять участие в акции по облагораживанию города «Сделаем Крым чистым!».

В соответствии с поручением Главы республики в рамках бессрочной акции «Сделаем Крым чистым!» 25 марта на территории Керчи состоится субботник. Он станет первым мероприятием в месячнике по благоустройству и озеленению города, который организовывает керченская администрация.

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Для участия в предстоящем субботнике приглашаются все неравнодушные горожане. Каждый керчанин сможет лично принять участие в озеленении и облагораживании города и внести свой вклад в приводнение его в надлежащий вид.



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