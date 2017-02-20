Керчан приглашают на концерт ко Дню защитника отечества

В Керчи торжественно отпраздную День защитника отечества. Горожан ждёт концерт и салют.

В Керчи в концертном зале дома культуры «Корабел» состоится торжественное собрание, посвящённое празднику Дня защитника отечества.

Праздничный концерт состоится 22 февраля к 14:00 в ДК «Корабел». Вход свободный

23 февраля в Керчи отсалютуют артиллеристы подразделений Южного военного округа.

Отметим, что этот праздник олицетворяет собой все то, что женщины ценят в мужчинах: мужество, силу, заботу и ответственность. Несмотря на то, что этот праздник, прежде всего, для военных, 23 февраля принято поздравлять всех мужчин. Так как именно они, в случае опасности и необходимости будут защищать Родину с оружием в руках.

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