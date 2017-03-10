В мае пройдет Кубок Керчи по воркаут

20 мая пройдет закрытый Кубок Керчи, в котором смогут поучавствовать исключительно керчане и спортсмены клуба «Griffon Workout», который и организовал данное мероприятие.

Соревнования пройдут по шести дисциплинам: сольный фристайл, установление рекордов Workout, троеборье с дополнительным весом, двоеборье с дополнительным весом, двоеборье до 16 лет, двоеборье до 12 лет. Также организаторы анонсировали установление мирового рекорда.

«Данное мероприятие призвано укрепить спортивный дух керчан и привлечь внимание к здоровому образу жизни», — отметил президент организации Максим Орленко. Он добавил, что в группе(вконтакте) Griffon Workout Club открыта регистрация на соревнования. Приглашаются все желающие.

Журналисту сайта KerchiNFO.com президент ТРФОО «Грифон» Максим Орленко сообщил эксклюзивную информацию о том, что в апреле будут открыты две площадки для стритворкаута.

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Первая площадка, класса «Двор», появится в керченском микрорайоне Нижний Солнечный и будет рассчитана на занятия до 20 человек одновременно. Строительство этой площадки стало возможным при содействии Благотворительного Фонда Поддержки Социальных Проектов «КОРСУНЬ».

Вторая площадка, класса «Район», откроется в Новоотрадном. Она приспособлена для занятий большой группы спортсменов — до 50 человек. «Надеюсь, это улучшит качество досуга молодежи в Новоотрадном», — прокомментировал открытие второго объекта Максим Орленко.

Обе площадки создаются при сотрудничестве ТРФОО «Грифон» и ремонтно-строительной компании «КерчьРемонт» в рамках кампании «Здоровая Керчь. Доступный спорт в каждый двор».



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