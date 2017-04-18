Керчан приглашают на митинг в честь присоединения Крыма к России

Завтра, 19 апреля, в сквере Воссоединения пройдёт митинг. Мероприятие посвящено ко Дню издания манифеста Екатерины II вхождении Крыма в состав России.

Все желающие могут поприсутствовать на собрании, пообщаться с однодумцами и вспомнить о столь важных исторических событиях.

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Также в ходе мероприятия запланировано церемония возложения цветов.

Митинг состоится в сквере Воссоединения (напротив Кирова, 5) в 11:00.

Напомним, 230 лет назад, 15 января (2 января по старому стилю) 1787 года императрица Екатерина II Великая начала путешествие в Крым. Для чего состоялось это уникальное по масштабам, числу участников, стоимости и времени в пути путешествие? Нам также предстоит узнать — кто был инициатором этой поездки, ради чего она затевалась и каков ее экономический результат.

В правление Екатерины II Россия вела многочисленные войны. Период её правления часто считают золотым веком Российской империи. Приоритетами внутренней политики являлись улучшение жизни благородного сословия, а также развитие образования, поощрение наук, искусств и промышленности. Мы узнаем, как происходило формирование территории Российской империи, какое было военно-политическое и экономическое значение Крыма для Российского государства, об учреждении Таврической области и хозяйственном развитии Крыма, о русско-турецких войнах.



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