Керчан приглашают на MOTO FORSAGE

В будущие выходные в селе Войково Ленинского района пройдут соревнования по мотокроссу.

По словам организатора, Дениса Галанова, соревнования проводятся уже в третий раз.

Ожидается около 60 участников. В основном с континента — приедут мотогонщики из Крымска, Анапы, Краснодарского края.

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Цель соревнований — показать людям, что Керчь богата спортсменами и в городе интересуются мотокроссом. Зрители увидят за рулём мотоциклов спортсменов старшего поколения, и совсем маленьких любителей этого вида спорта — из Керчи выступят 8 детей.

Победителей ждут памятные кубки, медали и дипломы.

Горожане могут посмотреть соревнования с верхней и нижней точек трассы. Гонка начнётся в воскресенье 10 сентября в 10.30 -11.00 часов.

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