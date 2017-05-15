Керчан приглашают на ночь в крепость Керчь

У керчан и гостей города есть отличная возможность узнать об одной из главных достопримечательностей города на уникальной экскурсии. Вы узнаете то, о чем раньше и не подозревали.

Керченский музей Керченский историко-археологический музей-заповедник проводит серию экскурсий «Ночь в музее». В рамках проекта можно посетить фортификационный объект XIX столетия «Крепость Керчь»

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Гости познакомятся с историей появления крепости, её военно-инженерными особенностями, увидеть ряд уникальный сооружений, подземных туннелей и даже посетить помещение, в котором размещался дисциплинарный батальон.

Также участини экскурсии смогут рассмотреть экспонаты, которые были подняты со дна Керченского пролива. Например, корабельные якоря, артиллерийское орудие времен Великой Отечественной войны, фрагменты автомобиля и другое.

Уникальная экскурсия состоится 20 мая с 18.00 до 20.00. Заезд: со стороны микрорайона «7 ветров»

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