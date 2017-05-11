Керчан приглашают на ночь в музее

В керченском музее каменных древностей пройдёт необычное мероприятие. Каждый желающий может посетить «Ночь искусств в Лапидарии».

20 мая (суббота) 2017 года в Лапидарии – «Музее каменных древностей» состоится научно-просветительской мероприятие «Ночь искусств в музее».

В рамках мероприятия «Ночь искусств в Музее каменных древностей» примет участие Образцовый ансамбль скрипачей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым «Керченский учебно-воспитательный комплекс-интернат-лицей искусств». Руководитель – Валентина Ерёмина.

Время проведения мероприятия – с 16 до 18 часов.

Место проведения мероприятия – Лапидарий – «Музей каменных древностей», ул. Розы Люксембург, 24/14.

Вход на мероприятие бесплатный.

Количество посетителей мероприятия строго ограничено.

Запись на «Ночь в музее» по телефону 6-77-17.

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Описание мероприятия

«Ночь искусств в Музее каменных древностей» стала традиционным и долгожданным мероприятием для керчан. Напомним, что в прошлом году мероприятие посетили 123 человека. К сожалению, не все желающие смогли посетить мероприятие, поэтому, по многочисленным просьбам, Лапидарий снова открывает двери для желающих приобщиться к прекрасному.

Тема мероприятия – мистика. Мистика (по-гречески μυστικιστής) – это сфера тайн и загадок. Флёром таинственности овеяны памятники всемирно известной лапидарной коллекции, в состав которой входят скульптуры, надгробные стелы, архитектура, культовые предметы древнегреческой (и не только) цивилизации на берегах Боспора Киммерийского – так древние греки называли Керченский пролив.

Обилие подлинных артефактов создаёт особую атмосферу. Назначение, история бытования и атрибуция древних экспонатов неразрывно связаны с религией и мифологией населения Боспора. Влияние религиозной мистической практики древних греков, имевшей целью переживание в экстазе слияния, «непосредственного единения» с почитаемым божеством, и сегодня ощущается нашими современниками. Иначе, как объяснить некоторые явления, происходящие за закрытой дверью Лапидария?

Не будем раскрывать все тайны Музея каменных древностей, сообщим лишь, что гостей ожидает интересный квест и искромётное выступление Образцового ансамбля скрипачей Лицея искусств с концертной программой классической музыки!

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