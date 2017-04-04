Керчан приглашают на патриотическую выставку

Вскоре, 7 апреля 2017 года в 15-00 часов в Картинной галерее (ул.Театральная,36) Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника открывается выставка картин Якова Басова «Керчь-город у двух морей».

Яков Александрович Басов — коренной крымчанин, известный художник-пейзажист, график. Он автор более 63 персональных и 37 зарубежных выставок, создатель 15 тысяч (!) живописных полотен. Яков Александрович любил Керчь, он длительно и плодотворно работал в нашем городе. «Красный цвет крыш в светло-синем окружении моря, белые мазанки, бегущая вниз лестница, сейнера», — вся эта картина жизни старой Керчи с ее улочками и дворами, Керчи рабочей и рыбацкой, природы, морского пейзажа представленная в акварелях Басова, находит живой отклик в сердцах поклонников его творчества.

Читайте: Как Керчь встречает туристов?

Глубоко патриотические, гражданственные и нравственные помыслы Якова Александровича вылились в изумляющие акты дарения более 600 художественных произведений музеям Крыма. Часть его щедрого творческого наследия принадлежит Заповеднику — в 1999 году автором было подарено 46 акварелей, посвящённых Керчи.

Надеемся, что выставка, экспонирующаяся в течение месяца, привлечёт к себе интерес широких кругов посетителей и искушённых любителей живописи. Открытая накануне дня освобождения Керчи от фашистских захватчиков это наша память о художнике, фронтовике, человеке удивительной судьбы творческой и человеческой — Якове Александровиче Басове.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

