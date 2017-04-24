Керчан приглашают на Первомайскую демонстрацию

В Керчи пройдёт Первомайская демонстрация. В шествии может принять участие любой желающий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Первомай в Керчи отпразднуют традиционной демонстрацией. Начало движения колонны в 09:45.

Все, кто хочет принять участие в праздничном мероприятии, необходимо прийти к 9:00 на перекрёсток улиц Дубинина и Карла Маркса

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Порядок построения колонн следующий:

-Духовой оркестр, штандарт города, руководители города, депутатский корпус, городской совет и администрация

-Совет ветеранов + дети войны Координационный совет профсоюзов

-Политические партии

-Общественные организации

-Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания»

-Предприятия и организации города

-Российский Союз молодежи, «Молодая Гвардия»

-Высшие учебные заведения города

-Жители города

Колона завершит движение на центральной площади Керчи — площади им. Ленина.

Принять участие в праздничном шествии приглашаются трудовые коллективы предприятий, организаций и учреждений города, политические партии.

Для того, что принять участие в демонстрации, необходимо подать заявку об участии с краткой характеристикой предприятия, а также указать предпологаемое количество участников в управление культуры администрации Керчи в срок до 27 апреля на электронную почту: kerchkultura@mail.ru

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