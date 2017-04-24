Керчан приглашают на Первомайскую демонстрацию

В Керчи пройдёт Первомайская демонстрация. В шествии может принять участие любой желающий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Первомай в Керчи отпразднуют традиционной демонстрацией. Начало движения колонны в 09:45.
Все, кто хочет принять участие в праздничном мероприятии, необходимо прийти к 9:00 на перекрёсток улиц Дубинина и Карла Маркса
Читайте: Теплоход «Русь Великая» встречали хлебом-солью
Порядок построения колонн следующий:
-Духовой оркестр, штандарт города, руководители города, депутатский корпус, городской совет и администрация
-Совет ветеранов + дети войны Координационный совет профсоюзов
-Политические партии
-Общественные организации
-Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания»
-Предприятия и организации города
-Российский Союз молодежи, «Молодая Гвардия»
-Высшие учебные заведения города
-Жители города
Колона завершит движение на центральной площади Керчи — площади им. Ленина.
Принять участие в праздничном шествии приглашаются трудовые коллективы предприятий, организаций и учреждений города, политические партии.
Для того, что принять участие в демонстрации, необходимо подать заявку об участии с краткой характеристикой предприятия, а также указать предпологаемое количество участников в управление культуры администрации Керчи в срок до 27 апреля на электронную почту: kerchkultura@mail.ru
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Раз в неделю мы отправляем дайджест с самыми популярными статьями. Иногда мы будем сообщать Вам о самых важных новостях экстренной рассылкой.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: