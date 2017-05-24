Керчан приглашают на праздник в библиотеку

В керченской библиотеке им. В. Г. Белинского пройдёт празднования Дня библиотек. Гостей ждёт насыщенная программа.
В понедельник, 29 мая, Россия празднует День библиотек. Керченская библиотека им. В. Г. Белинского приглашает керчан и гостей города на праздник, посвященный этому дню.
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Гостей ожидает:
экскурсия по библиотеке
обзор новинок литературы «О новой книге с чашечкой кофе»
викторина «В мире книг и библиотек»
знакомство с галереей знаменитых библиотекарей
подведение итогов городского конкурса «Лучший читатель года»
Всех желающих провести этот день не только приятно, но и полезно ждут в библиотеке им. В. Г. Белинского к 11:00.
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