Керчан приглашают на праздник в библиотеку

В керченской библиотеке им. В. Г. Белинского пройдёт празднования Дня библиотек. Гостей ждёт насыщенная программа.

В понедельник, 29 мая, Россия празднует День библиотек. Керченская библиотека им. В. Г. Белинского приглашает керчан и гостей города на праздник, посвященный этому дню.

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Гостей ожидает:

экскурсия по библиотеке

обзор новинок литературы «О новой книге с чашечкой кофе»

викторина «В мире книг и библиотек»

знакомство с галереей знаменитых библиотекарей

подведение итогов городского конкурса «Лучший читатель года»

Всех желающих провести этот день не только приятно, но и полезно ждут в библиотеке им. В. Г. Белинского к 11:00.

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