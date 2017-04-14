Керчан приглашают на премьеру

В детском театре –студии « Лицедеи» (руководитель А. Гершзон) состоится премьера. На сцене КДК «Корабел». коллектив представляет спектакль по пьесе О. Ширеновой « История оставленных кукол».

Перед зрителями предстанет мастерская по изготовлению кукол, в которой, с наступлением вечера, куклы оживают. Куклы не понимают, что они куклы, они считают себя живыми. Весь их мир расположен в этой комнате, только здесь они были и есть, только ее они знают. В этом мире есть дверь, но что за этой дверью не знает никто.

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Через эту дверь приходит Мастер, куклы знают это, но что происходит потом им неведомо, т.к. они оживают только в его отсутствие. Когда же мастер появляется в мастерской, куклы как бы засыпают, не видят происходящее и, просыпаясь, не помнят, что было вчера. Но этот день затянулся…

Спектакль зрителям представят 15 апреля в 15:00 в Дворце культуры «Корабел».



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