Керчан приглашают на рождественский турнир по стрельбе из лука

Новогодние каникулы – не повод весь день сидеть дома. Любители спорта приглашаются на рождественский турнир по стрельбе из лука.

Соревнования пройдут 4 и 5 января 2018 года в легкоатлетическом манеже стадиона им.50-летия Октября. Начало турнира в 10:00.

Рождественский турнир по стрельбе из лука в Керчи станет отборочным. По его итогам будет сформирована команда для участия в Первенстве Крыма, которое будет проходить 12-14 января 2018 года в Евпатории.

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В Керчи рождественские соревнования среди лучников станут вторым праздничным спортивным конкурсом. Ранее в ДЮКФП прошел новогодний конкурс по стрельбе из лука, на котором соревновались дети и их родители.

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