В Керчи стартовал набор в секцию по греко-римской борьбе. На занятия могут записаться все желающие от 7 до 18 лет. Об этом редакции KerchINFO.com сообщил тренер Александр Тихонов.

В городе планируется открытие секции по греко-римской борьбе. Занятия будут проходить в школе №17 им. Веры Белик. Проходит набор в группы среди желающих от 7 до 18 лет.

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Приблизительное расписание тренировок: понедельник, среда, пятница после 16:00. Будет организованно несколько групп по 20 человек в каждой. Занятия бесплатные.

Для записи и уточнения информации: +7 978 827 92 12 Александр

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