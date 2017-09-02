Керчан приглашают на шахматный турнир

В Керчи проходит фестиваль по шахматам. В рамках мероприятия состоится блиц-турнир с электронными часами.

Керчане и гости города могут сразиться в игре в шахматы на блиц-турнире. Он пройдёт 3 сентября в 15:00 в ресторане «На Дворянской», который расположен по адресу: улица Театральная, 37.

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Спортивное мероприятие запланировано в рамках шахматного фестиваля «Боспор-2017», который в эти дни проходит в Керчи.

Контроль времени: 3 минуты до конца партии + 2 секунды на каждый ход. Приглашаются все желающие. Будет очень интересный опыт.

Взнос 100 рублей с каждого участника.

Отметим, что в ходе фестиваля в Керчи будет проведено несколько подобных турниров.

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