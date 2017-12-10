Керчан приглашают на «Cкрипичный фейерверк»

На следующей неделе, талантливые воспитанницы детской музыкальной школы №2 дадут музыкальный концерт. Девушки подарят зрителям «Скрипичный фейерверк» из произведений мировых классиков.

Следующий вторник для многих керчан может быть украшен невероятным музыкальным концертом. Музыка мировых легенд, таких как Вивальди, Паганини, Шостаковича и многих других, вольется в души зрителей. Юные скрипачки Надежда ТАРАСОВА и Виктория ЗИНОВЕНКО продемонстрируют свой талант.

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«Скрипичный фейерверк» пройдет под руководством ТАРАСОВОЙ Н.Н. Концертмейстер – ШУЧАЛИНА Т.В.

Концерт состоится в деткой музыкальной школе №2, 12 декабря в 17:00. Юные скрипачки ждут своих зрителей.

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