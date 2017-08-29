Керчан приглашают на службу в полицию

В связи с оргштатными изменениями в Крымском ЛУ МВД России на транспорте и подчиненных подразделениях ведется набор на службу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На должности рядового и младшего начальствующего состава требуются граждане от 18 до 35 лет с образованием не ниже среднего.

На должности среднего и старшего начальствующего состава — граждане, имеющие соответствующее среднее специальное или высшее образование.

Вакансии:

В Крымское ЛУ МВД России на транспорте требуется начальник линейного управления – начальник следственного отдела.

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В Керченский ЛОП — полицейский отделения патрульно-постовой службы полиции, старший оперуполномоченный уголовного розыска.

Граждане, желающие служить в транспортной полиции Крыма, должны быть способными по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья, чтобы выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел.

Дополнительную информацию можно получить, обратившись по адресу: г. Симферополь, бульвар Ленина, 11.

Контактные телефоны: (3652) 66-28-89, +8-999-461-13-19.