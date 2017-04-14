Керчан приглашают на соревнования по волейболу

В Керчи снова сразятся волейболисты. Каждый желающий может прийти поддержать спортсменов.
15 апреля, в Судомеханическом техникуме, который находится по адресу ул. Орджоникидзе, 123 состоятся соревнования по волейболу.
Сражаться за звание лучшей будут как мужские, так и женские команды.
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Спортивное мероприятия приурочено к минувшему Дню освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков.
Начало в 10:00, вход свободный.
Приходите поддержать керченских спортсменов!