Керчан приглашают на соревнования по волейболу

В Керчи снова сразятся волейболисты. Каждый желающий может прийти поддержать спортсменов.

15 апреля, в Судомеханическом техникуме, который находится по адресу ул. Орджоникидзе, 123 состоятся соревнования по волейболу.

Сражаться за звание лучшей будут как мужские, так и женские команды.

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Спортивное мероприятия приурочено к минувшему Дню освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков.

Начало в 10:00, вход свободный.

Приходите поддержать керченских спортсменов!



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