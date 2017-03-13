Керчан приглашают на уборку Митридата

Активисты проекта «Уборочка Керчь» собираются на очередную уборку. В этот раз наводить порядок будут в районе Митридата.

Проект «Уборочка Керчи» после зимней паузы возобновляют уборки в городе. В этот раз активисты намерены очистить от мусора площадки в районе горы Митридат.

«19 марта 2017 года будет уже 3 раз как мы будем собираться на уборочку в этом году, каждый раз количество людей разное кто может тот и приходит», — рассказывает организатор проекта Олег Парамонов.

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Все желающие принять участие в проекте и сделать город чище могут приходить 19 марта к 7:00 к магазину ПУД (на ул. Ленина).

«В основном к нам присоединяются те люди, которые хотят что-то сделать для города, выйти из зоны комфорта, попробовать что-то новое. Сборка мусора происходит плодотворно, так как каждый выкладывается на 100% и за короткий промежуток времени собираем приличное количество мусора. Если есть у кого-то желание нам помочь пакетами и перчатками будем этому тоже рады», — отмечает Олег.

Напомним, что ребята в течение трёх лет регулярно проводят уборку города. Активистами проекта был очищен от мусора Приморский парк, пляж «Змеинка», часть улицы Фурманова и территория вокруг школы No2 и еще многие улицы Керчи.



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