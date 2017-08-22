Керчан приглашают на встречу с литераторами

В центральной городской библиотеке имени В.Г. Белинского состоятся сразу две творческие встречи. Керчане смогут пообщаться с непальским профессором и российским поэтом.
27 августа в Керчь приедет профессор университета Катманду (Непал) Джангаб Чаухан. Об этом сообщает пресс-служба Администрации г. Керчь.
Джангаб Чаухан является известным переводчиком русской литературы на язык непали. В его послужном списке присутствуют переводы произведений таких русских гениев, как: А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, А.М. Горький, А. П. Чехов. Также профессор занимается переводами современных русских произведений.
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В этот же день у керчан появится возможность пообщаться с российским поэтом Виктором Зуевым. Виктор Зуев является действующим членом Союза писателей России.
Поэт ежегодно приезжает на свою родину в Крым. Виктор Зуев порадует керчан и гостей города своими стихами и литературными новостями. Совсем недавно поэт отметил свой юбилей.
Литературные мероприятия состоятся 27 августа в 15:00 в читальном зале центральной городской библиотеке имени В.Г. Белинского.
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