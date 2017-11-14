Керчан приглашают на выставки

Во вторник, 12 декабря 2017 года, в 14-00 часов в Историко-археологическом музее будут представлены сразу две выставки: «Carte Postale: открытая душа» (из истории почтовой открытки) и «Реликвии Артезиана».

На выставке «Carte Postale: открытая душа», из собрания Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, Вы сможете познакомиться с историей создания почтовых открыток, узнать о том, как выглядели первые почтовые карточки, оценить их значение в различные периоды истории нашей страны.

Выставка будет интересна филокартистам – коллекционерам открыток и всем, кто увлекается историей, так как открытки отражают события, происходящие в стране, являясь своего рода документальными свидетельствами эпохи.

Читайте: Керчь в Год экологии. Перспективы и действительность

Выставка позволит прикоснуться к истории нашего города. Так, будут представлены открытки, запечатлевшие памятные места дореволюционной и современной Керчи («Археологический музей на г. Митридат», «Керчь, вид с моря» и др.).

Выставка «Реликвии Артезиана» предлагает посетителям ознакомиться с материалами многолетних исследований Артезианского городища. Экспонаты помогут узнать о составе населения городища, его хозяйственной деятельности и культуре. Среди археологических находок на выставке будут представлены изделия из керамики, монеты и множество других артефактов, найденных на территории городища Артезиан.

Посетив выставку, Вы узнаете, почему Артезиан является эталонным памятником археологии среди так называемых «царских» крепостей Европейского Боспора.

Выставки будут доступны для посетителей до 30 апреля 2017 года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

